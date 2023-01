Pour commencer, voici le PC portable Lenovo IdeaPad 3. Équipé d'un écran 15,6" FHD et d'une carte graphique intégrée Intel Iris Xe, il pourra faire tourner quelques jeux, bien que son utilisation soit plutôt bureautique.

Comme dit, grâce à son processeur Intel Core i3 1115G4 à 3 GHz et avec 8 Go de RAM, il s'avérera efficace dans votre navigation quotidienne. Si vous souhaitez lancer rapidement vos applications et stocker vos photos, vous pourrez profiter d'un disque SSD de 256 Go.

Il est doté d'un port USB 2.0, d'un HDMI 1.4b, d'un USB Type-C 3.2, d'un USB 3.2, d'un lecteur de carte SD et enfin d'un port micro-casque. À noter que son bouton Novo permet aux informaticiens d'intervenir facilement dessus en cas de défaillance.

Vous trouverez ce PC portable Lenovo IdeaPad 3 15ITL6 au prix de 399 € (-33%) sur Amazon.





