Aujourd'hui, nous allons vous proposer une sélection de smartphones soldés. Il y en a pour tous les gouts et, que vous soyez plus Samsung ou encore Apple addict, vous trouverez votre bonheur.

Commençons avec le smartphone Google Pixel 6a. Ce mobile est doté d'un écran de 6,1" OLED à une définition de 2400 x 1080 px. Côté photo, il est équipé d'un capteur principal de 12 MP et un ultra grand-angle de 12 MP. Une caméra de 8 MP est présente à l'avant pour faire des selfies. L'appareil dispose d’une batterie de 4410 mAh qui vous octroie une journée d’autonomie. Notons qu'il intègre 6 Go de RAM et ses 128 Go de stockage.

Ce smartphone Google Pixel 6a est soldé à 335,84 € au lieu de 459 € soit 27% de réduction chez Amazon. La livraison est gratuite sous 72 heures.

Et d'autres smartphones sont en solde à savoir :







