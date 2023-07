Les e-commerçants nous fournissent toujours plus de belles offres, cette 3e démarque n'est pas reste et, en cette fin de journée, nous allons vous proposer une dernière salve de promotions et il y en a pour tous les gouts.

Commençons par le smartphone OnePlus Nord CE. Il est doté d'un écran de 6,49" FHD+ qui intègre un capteur photo de 16 MP. Il exploite également trois objectifs à l'arrière (grand-angle 64 MP, ultra grand-angle 8 MP et macro 2 MP) afin de mettre une image de qualité sur vos meilleures anecdotes. Pour le garder actif tout au long de la journée, voire même la nuit, il carbure au lithium avec une batterie de 4500 mAh. 128 Go de stockage et 8 Go de RAM sont installés de base.

Ce smartphone OnePlus Nord CE est soldé à 219 € au lieu de 329 € soit 34% de réduction chez Darty. La livraison et le retrait en magasin sont gratuits.

Et n'oubliez pas de consulter nos meilleurs bons plans sur les tondeuses robots en promotion ainsi que la 3e démarque des soldes chez Cdiscount avec le plein de prix cassés.