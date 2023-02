Commençons ce TOP 3 avec un ultra mini PC Lenovo M700 Tiny. Cet ordinateur n'est pas en reste face à une tour conventionnelle. En effet, il possède un processeur Intel Core i5 6400T (Tiny) accompagné de 8 Go de RAM. En termes de stockage, il possède un Disque dur mécanique (HDD) de 500 Go, une connexion Wi-fi et tourne sous Windows 10. Pour ce qui est des connectiques, il est plutôt bien fourni. 6 ports USB 3.0, 2 ports Display Port (DP), 1 prise micro et 1 casque en façade et 1 prise sortie à l'arrière en jack 3,5 mm et 1 port Ethernet.

Cet ultra mini PC Lenovo M700 Tiny est vendu, reconditionné, au prix de 195 € au lieu de 599 € chez Cdiscount.

Continuons avec un aspirateur, le Bosch BBS611LAG. Cet aspirateur balai sans fil est compact et léger afin de vous fournir une ergonomie optimale et un confort d'utilisation sans précédent. Il est vendu avec une batterie (identique à celle qui se trouve sur votre perceuse/visseuse de la même marque, amis bricoleurs) qui est interchangeable, ce vous permettant ainsi d'augmenter l'autonomie si vous en avez une en stock et rechargée.

Cet aspirateur Bosch BBS611LAG est vendu 149,99 € au lieu de 379,99 € chez Cdiscount.

Pour finir, nous vous présentons l'écran PC HP Omen 24,5". Ce moniteur HD, possède une résolution de 1920 x 1080, est inclinable et est équipé d'un port HDMI, 1 port DP, une sortie audio analogique et numérique ainsi que deux ports USB 3.0. Avec ses fonctions avancées, fréquence de rafraîchissement de 240 Hz, compatibilité Nvidia G-SYNC, anti-lumière bleue, et d'une couche antireflet. Cet écran de Gamer vous permettra d'être à l'aise aussi bien pour le travail que les longues séances de jeu.

Ce magnifique écran HP Omen 24,5" 4NK94AA#ABB est vendu au prix de 289,90 € au lieu de 579 € chez Rueducommerce.

Et n'oubliez pas de profiter des promotions à ne pas manquer des soldes 2023 (Samsung, LG, BOSE, ...)