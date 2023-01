Les aspirateurs robots sont de plus en plus nombreux dans nos maisons. Actifs à toute heure, dans des lieux précis (cuisine, salle de bain, salon etc…) et efficaces, ces petits appareils nettoient et lavent notre habitat sans même que l'on ne s'en rende compte.

Nous vous présentons aujourd'hui le iRobot Roomba i7 qui est l'un des plus performants du moment. Présenté ici dans sa version sans base, il n'en est pas moins efficace. En effet, cet aspirateur est réputé pour sa puissance d'aspiration, son système de filtration ainsi que son système de navigation dans votre maison.

Une pièce ? Toutes les pièces de la maison ? À vous de choisir. Grâce à son application mobile compatible iPhone et Android, vous pourrez définir les différentes zones de travail. D'un bout à l'autre de la maison, il fera le boulot à votre place alors que vous n'êtes pas chez vous.



Ceci étant dit, ces robots aspirateurs valent leur pesant d'or. Nous vous avons trouvé, de ce fait, une offre pour ce iRobot Roomba i7 avec pas moins de 37% de réduction chez Fnac.



