Pour commencer ce TOP 3, nous vous présentons l'aspirateur sans fil Eureka AK9. Cet aspirateur à main possède un moteur de 350W avec un affichage LED. Il propose 3 modes de fonctionnement : éco, standard et boost, aspirant plus ou moins selon vos besoins. La batterie au Lithium à 7 cellules vous confère une autonomie allant jusqu'à 50 minutes.

Cet aspirateur Eureka AK9 est vendu 154,99 € soit 33% de remise chez Amazon.

Pour continuer ce TOP, nous vous présentons le casque Corsair HS50 Pro Stéréo. Ce casque filaire en prise jack 3,5 mm ou USB (adaptateur fourni) est compatible avec toutes les plateformes (PC / consoles / smartphones) et possède un son surround 7.1 (uniquement disponible sur PC). Confort, qualité sonore et compatibilité sont ses maîtres mots.

Ce casque Corsair HS50 Pro Stéréo est vendu 35,99 € soit 39% de réduction chez Rue du commerce.

Le meilleur pour la fin ! Voici la super promo du jour, la carte graphique GeForce RTX 3080 Ti PNY 12 Go. Cette carte graphique dont tout le monde connait le nom, tourne à 1365 MHz en mode normal et à 1665 MHz en mode turbo. Elle supporte la 4K, possède 3 DisplayPorts et un port HDMI. Nous pouvons donc brancher simultanément jusqu'à 4 écrans sans répartiteur.

Cette carte graphique RTX 3080 Ti 12 Go PNY est proposée au prix de 999,99 € soit 23 % de ristourne chez Cdiscount.

