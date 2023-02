Depuis le début des soldes, les promotions s'enchainent. Nous allons vous expliquer à quoi servent nos fameuses barrettes de RAM et où les acheter au meilleur prix.

Les barrettes mémoire (RAM) DDR4 sont apparues en 2014 et ont remplacé les DDR3, qui n'étaient plus assez performantes à l'arrivée des nouvelles technologies. Pour vous dire, les RAM DDR3 pouvaient aller jusqu'à 1600 MHz tandis que les DDR4 ont une fréquence minimale de 2133 MHz. Nous parlons ici de données constructeur, excluant tout overclocking ou downclocking (comme utilisé dans les crypto-miners par exemple afin d'économiser de l'énergie). De plus, la DDR4 consomme moins d'énergie (et produit donc moins de chaleur) que la DDR3 à pourcentage d'utilisation identique.

La DDR4 offre également une capacité de stockage supérieure à celle de la DDR3 (8 Go max par DDR3 contre 64 Go max pour la DDR4) ce qui signifie que la DDR4 peut garder en cache davantage de programmes.

En résumé, la DDR4 est un excellent choix pour les utilisateurs qui cherchent à améliorer les performances de leur machine. Vitesse élevée, consommation d'énergie inférieure et une plus grande capacité de stockage seront de mise.

Maintenant que vous savez, dans les grands traits, à quoi sert la RAM, nous allons vous présenter les meilleures offres du jour :

Et n'hésitez pas à consulter notre article sur la 3ème démarque des soldes chez Cdiscount avec des promotions sur des PC portables, smartphones et high-tech.