Le comparateur de box internet ZoneADSL&Fibre s'est lancé dans un grand sondage auprès de 10 000 clients pour évaluer leur niveau de satisfaction concernant leur opérateur et leur box internet.

A l'image des retours auprès des médiateurs et des associations de défense des consommateurs, les utilisateurs affichent plus de satisfaction envers leur forfait mobile que vis-à-vis de leur box internet.

Un client sur trois seulement se dit satisfait de sa box internet, contre un sur deux pour les forfaits mobiles. Les griefs portent sur les pannes de service et les coupures d'accès, mais aussi sur les hausses de tarif et les litiges de facturation.

Opérateurs et box : les préférences des sondés

Selon le sondage, les opérateurs préférés de ces mêmes clients sont Sosh et Free, suivis d'un peloton serré représenté par Orange, Bouygues Telecom et RED, tandis que SFR ferme la liste.

L'insatisfaction porte majoritairement sur la qualité de l'accès réseau, le service TV, mais aussi le service client pas toujours facile à joindre ou capable de répondre aux attentes.

Et pour les box ? Le sondage de ZoneADSL&Fibre place globalement en tête de la satisfaction les Freebox Delta / et Freebox Ultra pour laquelle la moitié des utilisateurs salue le fonctionnement et dont 47% estiment qu'elle offre un bon rapport qualité / prix.

Il faut dire que de la Freebox Delta à la récente Freebox Ultra, ces boxs ont de quoi séduire avec des fonctionnalités avancées et des services inclus, de Netflix à Amazon Prime, et pour la version Ultra les offres Canal+ Live, Disney+ et Universal+.

Il y a aussi des perdants

En revanche, la moins appréciée des box opérateurs sera la Bbox fit qui ne trouve qu'un abonné sur quatre pour la trouver satisfaisante sur la qualité réseau et guère plus pour apprécier son rapport qualité / prix. Sa conception plus ancienne et l'absence de services TV n'aident pas à la rendre très attractive.

Sur les différents points de comparaison du sondage, la Livebox Max d'Orange obtient la palme pour la qualité du réseau, la Freebox Delta / Ultra pour les services TV et la Boîte Sosh pour le rapport qualité / prix.

Sur ces trois mêmes critères, les Bbox fit, SFR Box Starter et SFR Box Power sont respectivement les plus mal notées par le panel du sondage.