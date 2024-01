C'est en 2018 que la NASA faisait décoller la sonde Parker à destination du soleil avec une mission qui devrait connaitre un tournant majeur cette année.

La mission Parker Solar Probe est une des plus ambitieuses de la NASA : envoyer un objet fabriqué sur Terre capable de pénétrer l'atmosphère solaire. En 5 années, la sonde Parker a parcouru plusieurs millions de kilomètres pour se rapprocher du soleil.

À la fin du mois de décembre prochain, la sonde sera au plus proche du soleil à seulement 6,1 millions de km. Parker va voir sa vitesse évoluer exponentiellement à l'approche du soleil pour atteindre plus de 700 000 km/h, ce qui en fera l'objet le plus rapide de l'histoire.

L'objet terrestre le plus rapide de l'histoire

La sonde avait déjà approché le soleil à 7,26 millions de km de distance à une vitesse de 635 000 km/h.

En fin d'année, lorsqu'elle sera au plus proche du soleil, Parker sera exposée à des températures dépassant les 1400°C ainsi qu'à des vents solaires chargés de particules de haute énergie.

Pour résister à ces conditions, Parker dispose d'un bouclier thermique en carbone composite d'une douzaine de centimètres d'épaisseur. Ce bouclier protège également la sonde des perturbations électromagnétiques intenses tandis que divers instruments prennent une foule de mesures.

La mission vise à mieux comprendre l'activité du soleil et notamment les phénomènes intervenant au niveau de sa couronne qui peut atteindre plus d'un million de degrés Celsius tandis que la surface du soleil n'affiche que 6000°C. En comprenant davantage le soleil, il devrait être possible d'anticiper un peu plus les éruptions solaires qui perturbent le champ magnétique terrestre avec parfois des conséquences sur le matériel électronique comme nos satellites ou transformateurs électriques.