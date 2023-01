Sonic Frontiers est sorti au début du mois de novembre dernier sur les consoles nouvelle génération et il s'agit d'un épisode charnière dans la saga. Le titre se présente ainsi comme un monde ouvert et inaugure tout un tas de nouvelles mécaniques avec un hérisson bleu plus rapide, plus habile et aux compétences qui évoluent au fil du jeu.

Le titre mélange les genres, notamment au niveau de l'alternance de zones totalement ouvertes et zones classiques qui forcent des actions plus nerveuses ou cinématiques. À la croisée des mondes, Sonic Frontiers a globalement séduit les critiques et la base devrait être retenue pour l'avenir de la franchise.

Une démo sur Switch

Pour rassurer les joueurs sur Switch, SEGA a proposé une version démo de son jeu initialement déployée uniquement sur le marché japonais. Face au succès de l'initiative, la marque a décidé de déployer sa démo à grande échelle depuis ce week-end.

Les joueurs Switch encore indécis pourront donc prendre le jeu en main et découvrir la zone de début de Sonic Frontiers l'espace de 15 minutes.

Dans le même temps, SEGA a détaillé une feuille de route complète pour son titre qui devrait connaitre de nombreuses mises à jour de contenu dans les mois qui viennent : Trois grosses mises à jour gratuites pour commencer, et pourquoi pas des DLC payants.