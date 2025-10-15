La marque japonaise SwitchBot, connue pour ses solutions innovantes en matière de maison connectée, a dévoilé une nouvelle sonnette vidéo qui se distingue par sa haute résolution 2K, ses fonctionnalités intelligentes et, surtout, l'absence d'abonnement mensuel.

Ce nouveau dispositif met l'accent sur la simplicité d'utilisation et la sécurité. Il est équipé d'un écran intérieur de 4,3 pouces, une caractéristique notable qui permet à tous les membres du foyer de voir et de communiquer avec les visiteurs sans avoir besoin d'un smartphone. La communication est facilitée par un système d'interphonie à trois voies, accessible via l'écran, l'application mobile ou un assistant vocal comme Alexa.

Qualité d'image et détection intelligente

La caméra offre une résolution 2K avec un large champ de vision de 165° et une vision nocturne en couleur, garantissant des images claires de jour comme de nuit. Grâce à l'intelligence artificielle intégrée, la sonnette est capable de faire la distinction entre les personnes, les animaux et les véhicules, ce qui permet de réduire significativement les fausses alertes. Les utilisateurs reçoivent des notifications en temps réel sur leur smartphone pour un contrôle à distance optimal.

Autonomie et stockage local pour plus de liberté

L'un des atouts majeurs de ce produit est son indépendance vis-à-vis des abonnements payants. La sonnette intègre 4 Go de mémoire, extensible jusqu'à 512 Go via une carte microSD, permettant de stocker localement les enregistrements vidéo. Ce choix garantit non seulement la confidentialité des données, mais évite aussi des frais récurrents, un bon point.

Côté alimentation, l'appareil est doté d'une batterie de 5 000 mAh offrant une autonomie pouvant aller jusqu'à 19 mois. Pour une alimentation ininterrompue, un panneau solaire est disponible en option. Certifiée IP65, la sonnette est conçue pour résister aux intempéries.

Intégration et disponibilité

Parfaitement intégrée à l'écosystème SwitchBot, la sonnette peut être associée à d'autres produits de la marque, comme la serrure connectée, pour permettre l'ouverture de la porte à distance. Elle peut également fonctionner comme une passerelle Matter, simplifiant la gestion centralisée de vos appareils domestiques connectés.

À l'occasion de son lancement, vous pouvez obtenir la sonnette vidéo SwitchBot à 129,99 € grâce au coupon à cocher sur Amazon au lieu de 159,99 € (prix officiel).