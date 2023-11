Sonos, le spécialiste du son, compte investir plus largement les foyers et venir concurrencer Apple en s'installant sur les téléviseurs. La marque prépare ainsi un boitier qui viendrait prochainement bousculer l'Apple TV 4K.

La marque devrait d'ailleurs bousculer Apple sur un autre terrain très prochainement avec le lancement de son premier casque Bluetooth haut de gamme.

Un nouveau boitier TV sous Android sur le marché

Le boitier TV en préparation se confrontera pour sa part à l'Apple TV et Nvidia Shield TV. Il embarquera un fork d'Android disposant de sa propre interface utilisateur. Il sera question de proposer un accès aux services de sVOD ainsi que de télévision tout en prenant en charge les formats Dolby Atmos et Dolby Vision. On devrait pouvoir profiter d'une intégration complète de l'écosystème de Sonos avec notamment la prise en charge des enceintes sans fil de la marque.

La sortie du boitier pourrait s'accompagner également du lancement d'un nouveau caisson de basse, d'une nouvelle enceinte nomade Sonos Roam ainsi que d'une toute nouvelle barre de son haut de gamme. La marque pourrait d'ailleurs en profiter pour proposer des packs d'enceinte avec son boitier TV pour proposer des kits Home Cinema complets.