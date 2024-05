Tout partait d'une bonne idée : avec la mise à jour et la refonte de son application mobile, Sonos souhaitait centraliser l'ensemble de ses services au fil d'une interface plus moderne et personnalisable.

Lancée le 7 mai dernier, la nouvelle application Sonos a en effet réussi à rassembler les services et à se rendre parfois plus ergonomique, notamment en évitant de contraindre les utilisateurs à sauter d'onglet en onglet pour gérer leurs appareils.

Et si les utilisateurs constatent effectivement des améliorations, ils ne peuvent pas faire l'impasse sur les pertes engendrées par cette version de l'application. Car comme le soulignent de nombreux utilisateurs, la nouvelle application élude également nombre de fonctionnalités essentielles. Et les critiques fusent ainsi sur les réseaux et la toile, dans un flot grandissant.

On note ainsi le fait que la gestion des bibliothèques musicales locales ainsi que la fonction de recherche sont désormais bien plus complexes tandis que l'on constate la disparition du minuteur ou autres options pourtant pertinentes.

En réponse, Sonos recommande d'utiliser des applications de bureau pour Windows ou Mac pour régler les minuteurs, tout en précisant que les options pointées du doigt par les utilisateurs pourraient revenir malgré tout dans une prochaine mise à jour.

Dans l'ensemble, passé l'effet de nouveauté, les utilisateurs regrettent massivement une application devenue bien moins intuitive et plus complexe à utiliser... Et pour ne pas arranger les choses, aucune option ne permet de revenir à l'ancienne version de l'application.

La nouvelle application est qualifiée de régression par une grande partie de la communauté qui ne manque pas de pointer du doigt la disparition progressive des options qui faisaient autrefois l'originalité de Sonos et qui avaient justifié en partie le choix pour la marque.

Sonos a communiqué pour tenter de calmer les choses et indique travailler à faire revenir le maximum de fonctionnalités dans les mois à venir.