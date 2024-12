C'est en 1994 que Sony fait le pari fou de lancer sa propre console de jeux vidéo avec la PlayStation. Une console qui tranche sur le secteur par l'utilisation de CD plutôt que de cartouches de jeux, qui permet ainsi de lire également de la musique, avec un succès quasi immédiat : la console se vend à plus de 100 millions d'unités.

Six ans plus tard, Sony renouvelle le tir avec la PlayStation 2, première à utiliser le DVD et qui se présente même comme étant le lecteur de DVD de salon le moins cher du marché... Une console qui s'impose aujourd'hui comme la console la plus vendue de tous les temps avec 160 millions de machines vendues à travers le monde.

Ont suivies les PlayStation 3, puis 4, puis 5 et on voit mal Sony en finir avec son écosystème qui reste l'un des plus puissants du marché, avec des millions de joueurs. PlayStation est devenu une marque qui compte énormément, au point de s'imposer comme la source principale de revenus pour le groupe Sony, qui offre pourtant un large catalogue de produits.

Sony ne pouvait donc pas échapper à la célébration des 30 années de sa marque fétiche et propose une vidéo qui rassemble une grande partie des licences qui ont façonné l'histoire de PlayStation. De quoi nous renvoyer 30 années en arrière lors des premiers jeux majeurs de la PlayStation première du nom : Tomb Raider, Gran Turismo, Metal Gear, Final Fantasy 7, Abe...