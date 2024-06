Le PlayStation VR 2 ne parvient pas à convaincre les utilisateurs, et les ventes sont bien en deçà des attentes de Sony et des investisseurs. Il faut dire qu'avec un casque à plus de 600€ et avec un catalogue de jeux peu fourni, l'investissement a de quoi rebuter les joueurs face à un Meta Quest 3 qui monte en puissance grâce à un prix plus attractif.

On avait déjà vu Sony ralentir la production de son casque pour écouler les stocks de casques déjà disponibles... Mais selon Android Central, Sony aurait également largement réduit le budget alloué au périphérique.

Selon des sources internes de Sony, la marque serait ainsi sur le point d'abandonner son accessoire... Le fait que la marque ait développé un accessoire permettant de connecter le casque à la plateforme PC pour toucher plus d'utilisateurs serait un signe : Sony abandonnerait prochainement son casque à la communauté d'utilisateurs.

Reste à savoir si ce retrait n'est que temporaire ou s'il s'agit pour Sony d'envisager la sortie d'un nouveau casque plus attractif.