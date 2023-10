Sony vient ainsi de lever le voile sur la nouvelle PS5 dont tout le monde parle depuis plusieurs mois déjà. Une PlayStation 5 qui se veut redessinée, à la fois plus compacte, mais également modulaire et proposée au même prix que la génération actuelle.

Le fabricant annonce ainsi avoir réduit le volume global de sa machine de 30% et son poids de 18 à 24% en fonction de la configuration. Car c'est aussi la l'un des points essentiels de la nouvelle stratégie de Sony : la nouvelle PS5 est également modulaire puisqu'elle dispose d'un lecteur Blu-ray amovible.

Une nouvelle PS5 plus compacte, modulaire, mais pas Slim

On pourra donc faire le choix d'acheter la PS5 sans le lecteur dans un premier temps et d'acquérir ce dernier par la suite. Il dispose d'un système de fixation sur le côté avec une coque latérale qui vient parfaitement l'épouser.

Pour Sony, il s'agit de réaliser des économies substantielles en ne produisant plus qu'une seule et unique machine sur ses lignes de production. Les configurations se feront au niveau des points de packaging intégrant ou non le lecteur, la marque devrait donc plus facilement adapter sa production à la demande.

Concernant l'interne, la PS5 ne change pas d'un pouce, on retrouve la configuration initiale de la PS5 et donc aucune amélioration quelconque si ce n'est que le stockage passe de 825Go à 1 To.

Cette nouvelle PS5 qui n'est pas désignée comme "Slim" est proposée à 549,99€ avec le lecteur Blu-Ray et 449,99€ sans. Le lecteur est proposé en option au tarif de 119,99€. Les consoles s'accompagnent d'un nouveau socle pour le stockage à la verticale proposé à 29,99€

La commercialisation interviendra à compter de novembre aux USA et en Europe dans les mois qui suivent... Pas certain donc que ces nouvelles PlayStation s'invitent sous les sapins en France.