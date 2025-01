Sony aurait récemment fait le choix d'annuler le développement de deux jeux service qui n'avaient pas officiellement été annoncés, rapporte le journaliste Jason Schreier de Bloomberg.

Il s'agissait de deux jeux service faisant pourtant partie de la nouvelle stratégie de Sony de proposer un catalogue de jeux en ligne dense et capable de conserver du public sur plusieurs années.

Le premier projet en question était entre les mains de Bend Studio (le studio à l'origine de Days Gone) tandis que le second était confié à Bluepoint Games qui avait proposé le remaster de Shadow of the Colossus.

Selon le journaliste, Bluepoint Games avait pour mission de développer une version multijoueur en ligne extraite de la licence God of War.

Un porte-parole de Sony a confirmé la situation précisant que les deux abandons n'entrainaient pour autant pas la fermeture des studios. Il s'agit simplement d'une réorientation pour Sony, largement refroidie par l'échec de Concord et donc, des jeux multijoueurs en ligne...Sony semble donc se recentrer vers les jeux en solo pour le moment.