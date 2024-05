Après plusieurs années repliée sur elle-même, Sony change de stratégie et constate les bienfaits de ses premiers signes d'ouverture.

Le groupe a bien constaté l'engouement des joueurs sur PC avec le portage de certaines de ses grosses franchises comme The Last of Us, Uncharted, God of War, Horizon ou plus récemment Ghost of Tsushima. Un succès qui encourage le groupe à aller encore plus loin et à s'ouvrir ainsi à davantage de plateformes encore.

Pas question pour l'instant d'aller installer ses jeux PlayStation Studio sur Switch ou sur Xbox, mais Sony lorgne le marché du mobile.

Une offre d'emploi actuellement en cours sur le site de Sony évoque la recherche d'un ingénieur logiciel expérimenté dans la conception, l'édition et l'exploitation de jeux mobiles gratuits.

L'idée pour Sony est ainsi de lancer du jeu service en free to play sur mobile. Et c'est sans doute le retour des joueurs quant au PlayStation Portal qui motive Sony à s'intéresser plus largement au mobile, tout comme les potentiels revenus générés par le marché.

Sony pourrait ainsi s'orienter vers des jeux mobiles sous la forme d'applications, mais également vers un service de jeu en streaming et donc du Cloud Gaming jusqu'ici largement délaissé par la marque...