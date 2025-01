Les rumeurs allaient bon train depuis l'été dernier, et finalement elles se confirment : Sony vient d'abandonner la production d'une grande partie des supports physiques.

Dans un communiqué officiel, Sony annonce l'arrêt de la production de disques Blu-Ray. LG avait déjà abandonné la production des lecteurs de Blu-Ray, désormais c'est le support lui-même qui est abandonné, il aura pourtant été largement soutenu par Sony qui avait été un des premiers à miser à grande échelle sur ce dernier au lancement de la PlayStation 2.

En marge, Sony annonce également l'arrêt de la production de MiniDiscs, Disque MD Data et mini cassettes DC. La marque va plus loin et indique qu'il "n'y aura pas de successeurs" face à une orientation plus large du marché vers les services Cloud et le stockage en ligne.

Mais il reste une bonne nouvelle, l'abandon de la production de Blu-Ray ne concerne que les modèles enregistrables. Sony continuera donc à produire des Blu-Ray préenregistrés intégrant films, séries et jeux vidéo.

Néanmoins, le streaming et le stockage en ligne ont largement pesé sur cette décision et que les Blu-Ray préenregistrés vivent également leurs dernières années.