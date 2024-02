Qu'il s'agisse de Sony ou de Microsoft, les grands acteurs du jeu vidéo sont au moins d'accord sur un point : il est plus rentable de porter ses propres productions sur un maximum de support plutôt que de se contraindre à son propre parc d'utilisateurs.

Dans cet esprit, Microsoft réfléchit à libérer ses grosses franchises pour les porter chez Nintendo et Sony. Et chez Sony, on commence à étudier bien plus en profondeur le marché du PC.

Sony avait déjà créé une division spécialisée dans le portage de ses franchises sur PC, avec quelques succès (God of War, Horizon, The Last of US), et la marque indiquait souhaiter se donner 1 an entre une sortie majeure sur PS5 et sa sortie sur PC.

Alors que la PS5 vient d'entrer dans la dernière phase de son cycle de vie se profile une période de transition qui devrait entrainer un net ralentissement des ventes de consoles, qui sont par ailleurs déjà en dessous des estimations du groupe. Aussi, il devient urgent pour Sony de trouver un autre levier de croissance, et ce dernier pourrait se trouver sur la plateforme PC.

Lors d'une session de questions-réponses avec les investisseurs, Hiroki Totoki a indiqué que les récents succès de Sony sur PC étaient plus qu'encourageants et qu'ils confirmaient la stratégie de la marque de renforcer sa présence sur ce secteur, et d'opter pour des sorties multiplateformes.

Il devient ainsi capital pour Sony de rendre ses jeux attractifs à tous les joueurs, plutôt que de se servir de ses jeux pour rendre ses consoles attractives.

Le succès récent de Helldivers 2 a également montré à Sony qu'il était possible de créer des franchises directement sur PC et que la réponse du public peut être directe sans avoir à passer par la case PlayStation.