Sony avait déjà lancé de nouveaux coloris pour sa PlayStation 5 première du nom, il est donc logique de voir les plaques colorées se décliner pour la version slim de la console proposée depuis quelques semaines, et qui à terme, remplacera complètement le modèle d'origine.

C'est sur le salon du CES que la marque a donc dévoilé quelques nouveautés dont un casque de réalité mixte, mais aussi des couleurs inédites pour la PS5 Slim.

En marge du blanc traditionnel, les joueurs pourront également compter sur trois nouveaux coloris : bleu, rouge, et gris métallique, ou plutôt Cobalt Blue, Volcanic Red et Sterling Silver. Les consoles ne devraient pas être proposées dans ces coloris immédiatement, seules les façades seront lancées prochainement au tarif de 55$ le pack. Concernant les manettes assorties, il faudra les acheter séparément.

Si la version argentée a séduit les joueurs, beaucoup regrettent l'absence de plaque noire, un coloris pourtant adopté par Sony pour ses consoles PS2, PS3 et PS4. On regrette également des modèles plus colorés ou avec motifs, d'autant qu'en contrepartie, Sony a également quasiment mis un terme à la vente de ces plaques chez les constructeurs tiers.