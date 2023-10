Sony a récemment pris la parole pour s'autoféliciter de la réussite de sa console PlayStation 5. Le directeur général de Sony, Kenichiro Yoshida a ainsi récemment publié un communiqué afin de réagir à l'annonce du départ de Jim Ryan.

Il partage ainsi : "Jim Ryan a été une tête inspirante pour toute la période pour laquelle nous avons collaboré, mais jamais autant qu'en tant que superviseur du lancement de la PlayStation 5 en plein milieu de la pandémie mondiale de COVID. Aujourd'hui, la PlayStation 5 est en passe de devenir la console la plus vendue de SIE à ce jour."

PlayStation : le département le plus rentable de Sony

Jusqu'ici, c'est la PlayStation 2 qui reste la console la plus vendue de Sony avec plus de 155 millions de ventes à travers le monde sur l'ensemble de son exploitation.

L'annonce est ambitieuse, et certainement un peu trop optimiste... Car à ce jour, on estime que Sony n'a écoulé que 40 millions de PS5. Le chemin est donc long avant d'arriver aux 155 millions. Certes, on peut estimer que les premières années de la machine n'ont pas été les plus fastes avec une pénurie de semi-conducteurs ayant lourdement impacté les stocks disponibles... Néanmoins, les joueurs se sont orientés vers d'autres alternatives entre temps...

Avec un cycle de vie située autour des 5 ans, la PS5 pourrait effectivement passer devant la PS3 et ses 87 millions de ventes, et même de la PS4 (117 millions). De là à dépasser la PS2, rien n'est toutefois garanti.