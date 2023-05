C'était un sujet qui avait entrainé la gronde des joueurs : une partie du secteur du jeu vidéo plaide depuis quelque temps pour une hausse du tarif des jeux premium.

On a ainsi constaté une nouvelle politique chez certains éditeurs : des jeux proposés à 79,99€ (pour éviter le seuil psychologique des 80 euros). Le secteur se retranche derrière des jeux qui nécessitent des investissements en moyens et en humain toujours plus imposants, qui dépassent souvent les dizaines voire les centaines de millions de dollars...

Des jeux premium à 80€

Ces investissements sont par ailleurs réalisés sur un temps de plus en plus long et doivent ainsi être amortis le plus rapidement possible à la sortie du titre en question, avant que le piratage ne se charge de bousculer les choses...

Sony avait déjà été bousculée en annonçant son premier titre à 80€... Situation identique avec Ubisoft qui a expliqué souhaiter emboiter le pas, tout comme certains éditeurs comme 2K games... et même Nintendo a annoncé une hausse du prix de certains de ses jeux qui le mériteraient...

Lors de la présentation de ses résultats annuels, Sony a ainsi confirmé une baisse de la vente de jeux tiers de 38,6 millions de dollars sur le PlayStation Store. Sony explique la tendance par le hausse des prix des jeux premium : les joueurs préfèrent ainsi investir dans le titre qu'ils préfèrent et soit délaissent les autres jeux par manque de fonds, soit continuent de dépenser dans la boutique intégrée du jeu premium acheté précédemment. Les joueurs se cloisonnent ainsi dans un nombrent plus restreint de titres... Les achats compulsifs sont largement refrénés par la hausse du prix des jeux, et même les soldes ou opérations promotionnelles qui ramènent les jeux premium à des prix plus standard ne suscitent que peu d'intérêt...

Si Sony constate la situation, rien n'indique que la marque reviendra sur sa stratégie tarifaire dans l'immédiat.