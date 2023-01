C'est en 1979 que Sony a lancé son premier Walkman, une marque désignant ses baladeurs à cassette qui s'est rapidement imposée comme un terme générique pour désigner plus globalement l'accessoire.

Mais les choses ont bien changé depuis les années 1980, à commencer par les supports de stockage qui ont rapidement enterré les cassettes pour le CD puis le numérique. Le marché a également beaucoup bougé, tant au niveau matériel avec les outils multifonctions que sont devenus nos smartphones, et celui de la musique avec le tout dématérialisé et la montée en puissance des plateformes comme Spotify, Deezer ou Apple Music...

Il n'y a qu'à voir la disparition progressive de l'iPod, longtemps maitre de la musique nomade pour constater qu'actuellement, les baladeurs, même numériques, n'ont plus le vent en poupe et qu'ils ont été largement remplacés par nos smartphones.

De nouveaux Walkman orientés vers les audiophiles

Néanmoins, Sony annonce deux nouveaux modèles de Walkman. Il s'agit de déclinaisons plus accessibles des deux modèles haut de gamme lancés en février l'année dernière.

Sous les référentes NW-A306 et NW-ZW707 on retrouve des baladeurs multimédias orientés vers les audiophiles. Ils embarquent un écran tactile de 3,6 pouces (1280x720 pixels) sous Android 12, mais proposent des petits plus qui les spécialisent dans la musique, avec des contrôles physiques prenant la forme de boutons sur la tranche et des composants haut de gamme permettant de décoder des signaux numériques haute qualité.

Le NW-A306 profite d'une certification Hi-Res Audio et intègre un DAC pour écouter des morceaux de musique en qualité HD jusqu'à 32 bits à 384 kHz en DSD. Le DAC permet de convertir le signal numérique en analogique pour la prise casque présente. Il embarque un amplificateur numérique S-Master HX a faible taux de distorsion ainsi qu'un condensateur à film associé à une résistance.

En marge de la prise jack, on retrouve de la connexion sans fil en Bluetooth compatible avec les codecs SBC, AAC, LDAC, aptX et aptX HD. Le WiFi permettra d'accéder aux plateformes de streaming et de télécharger plus facilement ses morceaux sur les 32 Go de stockage interne (extensibles via microSD).

L'autonomie est annoncée à 36h pour la lecture de MP3 à 128 kbps et 14h pour les fichiers DSD. Le NW-A306 sera lancé en France dans le courant du mois au tarif de 400€.

Le NW-ZX707, plus haut de gamme avec un écran 5 pouces et 64 Go de stockage est annoncé aux environs de 750€, mais il sera réservé au marché japonais.