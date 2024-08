Sony porte de plus en plus de ses franchises PlayStation sur PC avec un succès retentissant. Qu'il s'agisse d'Uncharted, The Last of Us, Horizon, God of War... les jeux de l'éditeur autrefois réservés à la PlayStation 5 sont particulièrement appréciés des joueurs sur PC et pour faciliter l'accès aux titres, Sony avait déjà rendu certains de ses accessoires compatibles avec la plateforme, comme ses manettes sans fil DualSense.

Mais Sony va désormais plus loin en mettant à jour le logiciel de sa manette dédiée au PC. Déjà disponible, le logiciel proposait peu de fonctions, tout juste un pilote permettant à Windows de détecter et de prendre en charge le contrôleur et de le mettre à jour avec les différents pilotes diffusés par Sony.

Starting today PC gamers can unleash the full customizable power of the DualSense Edge controller directly on their computer.



With the PlayStation Accessories app, customize the controller’s settings and update its firmware directly from your Windows PC: https://t.co/QoPFGu8qC7 pic.twitter.com/FQHNkkfbSf — PlayStation (@PlayStation) August 27, 2024

Sony a toutefois procédé à une refonte de l'application qui change de nom au passage et devient "PlayStation Accessories" et se veut bien plus fournie.

Outre le changement de design, l'application propose désormais de personnaliser intégralement les réglages de sa manette DualSense. Oui mais attention, cela ne concerne que les DualSense Edge, soit les manettes haut de gamme de la marque proposées à 239€.

Pour les possesseurs de manettes classiques, il faudra repasser... Ou attendre que la gronde monte un peu plus chez les joueurs PC pour que Sony ne rende son application compatible avec ses contrôleurs standard. Dans l'attente, l'appli se limite aux fonctionnalités historiques, à savoir simplement mettre à jour le firmware des manettes.

Pour les autres donc, il sera possible d'assigner des boutons à des commandes spéciales, de faire varier l'intensité des vibrations, de gérer la sensibilité des sticks analogiques...