Cela fait des mois que l'on évoque une sortie prochaine d'une nouvelle PlayStation 5, qu'il s'agisse d'un nouveau format (Slim ou hybride) ou même d'une version "Pro" plus puissante. Mais jusqu'ici, Sony n'avait encore rien officialisé.

C'est au cours d'une interview auprès de Famitsu qu'Hideaki Nishino, le Vice-Président de Sony Interactive Entertainment a toutefois tenu des propos assez équivoques.

Une nouvelle PS5 en 2023

Lorsqu'on lui demande quel avenir Sony réserve à la PS5 après trois années d'exploitation et si une PS5 Pro arrivera prochainement, ce dernier répond que "la fin de l'exercice 2022 sera un moment très important pour la plateforme. Je ne peux pas donner de détails pour le moment, mais je vous invite à vous tourner vers l'année prochaine ", soit 2023.

Tout comme la PS4 Pro était sortie 3 ans après le lancement de la PS4, on pourrait voir arriver sur le marché une nouvelle version de la PS5.

Pas de Pro, mais plutot une PS5 modulaire

Selon toute vraisemblance, il ne s'agira pas d'une PS6 mais d'une évolution de la machine actuelle. Difficile également d'envisager une PS5 Pro plus puissante actuellement... Aussi, on se retourne vers les fuites liées à une PS5 modulable qui serait composée d'une console sans lecteur et d'un lecteur de disques séparé, vendu en option ou en pack avec la console. Cette configuration pourrait permettre à Sony d'adopter un nouveau form factor plus compact, mais aussi de produire ses consoles de façon plus intelligente et optimisée.

La console pourrait malgré tout profiter d'une nouvelle puce fournie par AMD, gravée en 6 nm et qui dégagerait moins de chaleur tout en se voulant plus économe.