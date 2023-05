La rumeur était tenace et durait depuis plusieurs jours avec des prétendues fuites et éléments internes des deux côtés : Sony serait entrée en négociations avec CD Projekt pour racheter le studio ainsi que ses franchises.

L'idée était que Sony puisse ainsi mettre la main sur de nouvelles franchises très fortes déjà bien installées chez les joueurs comme The Witcher ou Cyberpunk 2077 avec l'opportunité de faire coup double : tirer les bénéfices de ces franchises tout en les rendant exclusives à son écosystème PlayStation et pénaliser ainsi Xbox.

CD Projekt souhaite reste indépendant

Néanmoins, face à la montée en puissance des rumeurs, Adam Kiciński , le président du studio a pris la parole sur Twitter pour démentir toute négociation. Selon lui, le studio n'est entré dans aucune discussion de cet ordre avec Sony et de toute évidence, CD Projekt souhaite suivre "son propre chemin".

Si CD Projekt a été ébranlé l'année passée par l'échec du lancement de Cyberpunk et les différentes affaires en découlant (procès des investisseurs, remboursements, mise en pause des projets annexes au profit des correctifs du jeu), le studio a renoué avec le public à force de correctifs et les différents projets annoncés autour de The Witcher ont suffisamment émoustillé les joueurs pour que les investisseurs reprennent confiance dans le studio.