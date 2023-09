Attention si vous êtes abonnés aux services de Sony via PlayStation ou toute autre structure du groupe : des pirates informatiques ont annoncé être parvenus à compromettre l'ensemble des systèmes du géant japonais et avoir ainsi subtilisé bases de données et fichiers confidentiels.

C'est le très sérieux groupe RANSOMDVC qui a publié un communiqué sur le dark Web, relayé sur le réseau X. Pour appuyer ses dires, le groupe a publié un échantillon de fichiers, dont un diaporama tiré de la branche Quality Assurance du groupe, des captures d’écran d'un backoffice propre à Sony, ainsi que des fichiers java issus de développement interne.

Les hackers indiquent avoir demandé une rançon à Sony en échange de la non-divulgation des éléments subtilisés, mais le groupe aurait rapidement changé d'avis, après un refus de la marque.

Désormais, les pirates annoncent souhaiter vendre les fichiers en question au plus offrant, situation qui devrait intéresser les concurrents directs de Sony.

De son côté Sony n'a pas confirmé l'attaque ni la fuite de donnée pour le moment.