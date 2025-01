Si l'on profite de la toute première console PlayStation en France depuis la fin de l'année 1995, ce n'est pas le cas pour d'autres contrées... Ainsi, PlayStation n'a pas pu mettre un pied en Chine avant la levée d'une partie de l'embargo par le gouvernement en 2014.

Cela fait donc à peine 10 ans que PlayStation est implanté en Chine, et Sony tenait à célébrer cela comme il se doit... Sony a lancé la PlayStation 4 ainsi que la PlayStation Vita en Chine en 2015 et pour marquer le coup, la marque japonaise s'est tournée vers Xiaomi pour proposer un bracelet connecté aux couleurs de Sony.

PlayStation lance donc un bracelet connecté bleu arborant les fameux logos croix, carré, rond et triangle et leurs couleurs associées. En essence, il s'agit d'un Xiaomi Smart Band 9 Pro, l'un des derniers modèles de la marque en date lancé en décembre dernier. Un emballage aux couleurs de PlayStation est également prévu avec un bracelet supplémentaire plus sobre, en noir.

Pas certain que la montre connectée quitte le territoire chinois, il pourrait donc rapidement devenir collector et très prisé des fans de la marque.

En France, le Xiaomi Smart Band 9 Pro est proposé au tarif de 79,99€. Le prix de la version PlayStation reste pour l'instant inconnu.