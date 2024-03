Depuis sa sortie en février 2023, le PlayStation VR2 ne fait pas énormément parler de lui... Ou du moins, pas dans le bon sens... Proposé à un prix pour le moins élevé, il n'aurait séduit que 600 000 acheteurs à ce jour.

Face à cette réponse frileuse du marché, Sony a pris une décision drastique : stopper, au moins temporairement, la production de PS VR2, le temps d'écouler les stocks initiaux.

Mais dans les faits, il se pourrait que Sony stoppe définitivement la production de son casque. Il y a quelques jours, Sony annonçait la fermeture de PlayStation London Studio, justement spécialisé dans la réalité virtuelle.

Sony a également communiqué sur son casque récemment, indiquant qu'il allait devenir compatible PC, preuve s'il en est que les ventes se portent au plus mal du côté de l'accessoire et que Sony cherche de nouveaux leviers pour écouler ses stocks...

Reste qu'avec un tarif de 599€, le PlayStation VR2 n'est pas franchement l'appareil le plus séduisant, d'autant que le catalogue de titres sur PS5 reste largement limité... Et c'est sans doute son prix qui a plombé l'avenir du PS VR2, contrairement à la première version bien plus accessible même si les performances étaient loin derrière...

Le marché de la réalité virtuelle devrait continuer à progresser de plus de 30% d'ici 2028, reste à savoir qui saura exploiter le filon.