Alors que les joueurs occidentaux ont subi une hausse de prix en août, Sony vient de faire l'inverse au Japon. L'annonce est tombée lors d'un State of Play dédié : une nouvelle PS5 Digital Edition, moins chère, arrive.

C'est une stratégie agressive pour tenter de sauver les meubles sur un territoire où Nintendo règne en maître absolu.

Quel est ce nouveau modèle de PS5 ?

Il s'agit d'une PS5 Digital Edition dotée d'un SSD de 825 Go. Le point clé est son prix : 55 000 yens. Cela équivaut à environ 300 euros.

C'est une baisse massive quand on compare aux tarifs actuels en Europe, où la PS5 Digital Edition coûte 499,99 euros. La sortie de ce modèle est fixée au 21 novembre 2025.

Pourquoi Sony fait-il cela uniquement au Japon ?

La raison est simple : la PS5 se vend mal au Japon. Elle est complètement écrasée par Nintendo, dont la Switch (même la première génération) continue de dominer les ventes. Sony tente donc un électrochoc pour relancer ses ventes.

La firme est en léger retard sur ses objectifs globaux (84,2M de PS5 vendues contre 86,1M pour la PS4 à la même époque) et doit sécuriser son marché domestique.

Cette console sera-t-elle importable ?

Mauvaise nouvelle : non. Les rumeurs, confirmées par la logique commerciale, insistent sur un "region-lock" (verrouillage régional). Sony veut à tout prix éviter l'importation massive de cette console bradée vers les États-Unis ou l'Europe.

Cette stratégie, similaire à celle de Nintendo pour sa Switch 2 japonaise, divise forcément. Les fans occidentaux, qui ont payé leur console au prix fort (voire augmenté), risquent de mal prendre cette différence de traitement.

Foire Aux Questions (FAQ)

Y a-t-il eu d'autres annonces ?

Oui, ce State of Play Japan n'était pas centré que sur le matériel. Sony a aussi confirmé le premier DLC pour Elden Ring, "Nightreign", et un nouveau moniteur PlayStation 27 pouces compatible VRR.

Combien coûte la PS5 en Europe ?

Actuellement, la PS5 Digital Edition standard est à 499,99 euros et la version avec lecteur de disque à 549,99 euros. La PS5 Pro, elle, atteint 799,99 euros.