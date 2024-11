La rumeur n'est pas franchement nouvelle et selon Reuteurs, elle pourrait prochainement devenir tangible : Sony serait entrée en négociations avec l'éditeur Kadokawa en vue d'un rachat.

Si vous ne connaissez pas Kadokawa, il s'agit d'un grand éditeur japonais qui officie principalement dans le milieu du manga et du livre, mais qui détient également dans son portefeuille un studio de développement de jeu vidéo. Et ce studio n'est autre que FromSoftware, le studio à l'origine de franchises très populaires comme Dark Souls, BloodBorne ou plus récemment Elden Ring qui connait un succès planétaire.

Et si l'on sait que FromSoftware affiche depuis longtemps la volonté d'un rachat pour lui permettre de doper son activité, ni Microsoft, ni un autre éditeur de jeu vidéo ne semblait attiré par l'activité principale de Kadokawa, qui ne souhaite pas séparer ses actifs.

Sony de son côté semble plus à même de racheter le groupe, notamment du fait que la marque est japonaise, mais aussi qu'elle dispose déjà d'une activité importante dans l'animation avec Crunchyroll, Funimation ou encore Wakanim, lui donnant par extension une certaine légitimité dans le monde de l'édition de mangas et livres, mais aussi les moyens de faire perdurer l'édition de Kadokawa.

Selon Reuters, une annonce confirmant le rachat pourrait avoir lieu dans le courant de cette semaine. La valeur de Kadokawa s'élève à 2,7 milliards de dollars en bourse.

Si Sony réussit ce rachat, l'écosystème PlayStation s'offrirait les franchises de FromSoftware et pourrait décider d'en faire une exclusivité de plus pour ses consoles.