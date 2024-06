On s'en doutait déjà il y a 4 ans lors du lancement de la PS5 mais Sony vient de le confirmer indirectement et en toute discrétion : la mention 8K attachée à la console de la marque n'était finalement qu'un coup de communication.

Alors que la machine peine à proposer tous les jeux de sa génération en 4K native à 60 FPS constants, il était évident que la machine ne serait pas en mesure de proposer du contenu en 8K...

L'idée de départ de Sony était de mettre en avant la puissance de sa machine en l'associant à la capacité à gérer la 8K.... Et ce n'est pas la seule mention trompeuse ou tendancieuse que l'on a pu voir, puisque les packagings affichaient également 4K à 120 i/s.

Le logo 4K 120 reste, tout comme le logo HDR, mais celui de la 8K disparait des boites de PS5. Outre les difficultés qu'aurait eu la console à afficher du contenu en 7680x4320 se pose également plus globalement la question de l'intérêt de la 8K qui n'a pas encore percé dans les téléviseurs, et ce malgré des annonces et promesses datant de plusieurs années déjà...

Il existe toutefois un titre PlayStation 5 compatible 8K : The Touryst qui mise sur des graphismes de type voxel...

Rappelons que Microsoft avait été plus prudente avec la 8K lors du lancement de sa Xbox Series X en évoquant une technologie qui pourrait "inspirer" le secteur, tout en précisant que le matériel n'est pas encore vraiment disponible pour en profiter de toute façon.