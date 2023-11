Sony n'y échappera pas : la marque va se retrouver au tribunal suite à la plainte lancée en recours collectif par une association de consommateurs britanniques qui l'accusait de vendre ses jeux PS4 et PS5 trop cher sur sa plateforme PlayStation Store.

Les plaignants estiment que Sony, leader de la vente dématérialisée sur console a profité de son statut pour pratiquer des tarifs plus élevés et sans aucun effort pour proposer des promotions. Selon les avocats en charge du dossier, c'est toute une mécanique complexe qui a été mise en place par Sony pour encourager les joueurs à dépenser toujours plus.

Sony risque une amende de 6 milliards d'euros

Sony a bien tenté d'éviter le procès en estimant simplement appliquer les règles du marché, mais la justice britannique estime que la plainte est légitime et qu'elle peut se pourvoir devant un tribunal. L'instigateur du recours collectif, Alex Neill a annoncé agir pour le compte des 8,9 millions de consommateurs britanniques, et qu'à ce titre, il réclame pas moins de 5 milliards de livres sterling, soit un peu moins de 6 milliards d'euros.

Si Sony perd le procès, chaque joueur britannique pourra faire une demande afin de récupérer entre 67 et 562 livres sterling (entre 77 et 645€). Toute personne ayant acheté un jeu PlayStation sur le PS Store entre le 19 aout 2016 et le 19 aout 2022 est considérée par défaut comme participant au recours collectif.