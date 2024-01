Tout comme Microsoft indiquait avoir une stratégie à long terme visant à installer ses franchises sur un maximum de plateformes, y compris les téléviseurs, Nintendo Switch et Sony PlayStation, la marque japonaise pourrait lui emboiter le pas.

Depuis quelques années, Sony s'est essayée à porter ses grosses franchises sur mobile, puis sur PC avec un certain succès. Une division PC a même été créée au sein de la branche PlayStation, et les choses vont s'accélérer.

Des jeux PlayStation sur plus de supports

Dans un entretient avec Norges Bank Investment Management, le PDG de Sony a ainsi confirmé une fois de plus la volonté de la marque d'installer ses jeux PlayStation sur PC, smartphones et dans le Cloud.

En élargissant les plateformes, Sony élargirait également son parc d'utilisateurs et pourrait plus facilement augmenter ses ventes et revenus.

La partie Cloud devrait être prochainement adaptée, avec du contenu accessible via un abonnement (PlayStation Now), ou avec paiement à l'acte (accès temporaire, achat).

Pourrait-on ainsi voir des jeux PlayStation sur Xbox et inversement, ou les services PlayStation Plus sur Xbox et le Game Pass sur PlayStation ? Nous n'en sommes pas encore là, et le cap parait encore un peu trop important pour l'évoquer. Néanmoins, Sony compte sur Microsoft et notamment Windows pour continuer à diffuser un peu plus ses titres auprès d'un public qui lui reste inaccessible sur PC, de fait, des accords pourraient envisager plus d'ouverture de la part des deux géants.