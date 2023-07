Après le casque couvrant WH-1000XM5 offrant confort, qualité audio et réduction active de bruit, Sony met à jour ses écouteurs TWS avec les WF-1000XM5 qui proposent le même programme mais en version intraauriculaire.

Sony met les grands plats dans les petits en promettant une excellente qualité audio grâce à un nouveau diaphragme Dynamic Driver X couvrant une vaste gamme de fréquences, notamment aux extrêmités du spectre.

Les écouteurs promettent ainsi un son riche et bien structuré malgré la petite taille des oreillettes, toujours avec le support du Hi-Res Audio avec codec LDAC. Sony intègre le support du DSEE Extreme d'optimisation du son des sources compressées et du son spatial 360 Reality Audio.

On notera également l'intégration d'une technologie de suivi de la tête, ou head-tracking, pour ajuster le champ sonore en fonction des mouvements de la tête ou fournir une expérience de jeu plus immersive.

Plus petits, toujours avec réduction de bruit active

Côté design, les écouteurs WF-1000XM5 sont 25% plus petits et 20% plus légers que la génération précédente, avec une texture douce pour se faire oublier et assurer un confort maximal. Leur coque est certifiée IPX4 (protection contre la sueur et les éclaboussures).

L'autre point fort de ces écouteurs est bien sûr la réduction active de bruit grâce à trois micros atténuant les sons de l'environnement. Le processeur intégré Sony V2 est accompagné d'un processeur dédié HD QN2e traitant spécifiquement de la réduction de bruit active et adaptative, renforcée par les embouts silicone assurant déjà une première isolation passive.

La réduction de bruit est aussi mise à profit pour réduire le bruit du vent ou d'un environnement bruyant lors des appels téléphoniques et assurer des communications claires et nettes.

Autonomie et prix

Utilisant la technologie Bluetooth 5.3, les écouteurs supportent la connexion multipoint et promettent jusqu'à 8 heures d'autonomie. On notera la fonction de charge rapide assurant 60 minutes d'autonomie avec seulement 3 minutes de charge et la possibilité d'une charge sans fil Qi.

Produit haut de gamme, les écouteurs True Wireless Sony WF-1000XM5 en ont aussi le prix : 319 euros pour une disponibilité fin juillet / début août 2023, en coloris blanc ou noir.