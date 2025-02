La marque Sony s'est imposée dans le domaine des casques audio couvrants haut de gamme grâce à leurs qualités sonores et une réduction de bruit active d'excellente qualité. Après un Sony WH-1000XM5 qui reste une référence mais commence à dater un peu (lancé en 2022), il va être temps de proposer une nouvelle version.

Bonne nouvelle, des références à un futur casque Sony WH-1000XM6 circulent déjà, signalant un lancement à plus ou moins court terme. Le casque audio est en train d'obtenir ses certifications officielles et il a déjà fait une première apparition sur le site de la FCC (Federal Communications Commission) le mois dernier, ce qui constitue souvent l'une des dernières étapes avant une présentation générale.

WH-1000XM6 : encore meilleur sur l'autonomie ?

Le casque de Sony a été repéré via ses références sur les sites de plusieurs autorités et entreprises de certification, continuant ses préparatifs de lancement. The Walkman Blog a évoqué la levée de la confidentialité des données de la FCC pour le 22 juillet 2025 mais le gadget pourrait être annoncé avant cela, peut-être dès le mois de mai 2025, si l'on observe ce qui s'est fait lors des lancements précédents.

La même source indique déjà que le casque WH-1000XM6 devrait proposer les mêmes coloris que la génération précédente, à savoir noir, blanc et bleu. Les quelques indications disponibles sur les différents sites de certification plaident en faveur de la présence d'un SoC MediaTek et d'un système de charge rapide, avec potentiellement une batterie de plus grande capacité, Sony ayant augmenté la taille de la batterie à chaque nouvelle génération.

Le prochain casque de Sony pourrait aussi profiter de la connectivité sans fil Bluetooth 5.3 / Bluetooth LE Audio, avec du son Dolby Audio / Dolby Atmos et toujours une réduction active de bruit, ou ANC, de haute qualité. Tout ceci devrait lui assurer une belle autonomie qui pourrait dépasser les 30 heures des générations précédentes.

Un redesign léger

Concernant le design, la rumeur veut que le casque WH-1000XM6 offre une conception pliable, avec des oreillettes redessinées et des coussinets amovibles, pour un usage tant filaire que sans fil.

Le système de charnière des oreillettes aurait notamment été repensé par rapport à celui du WH-1000XM5. D'après les indications des documents de certification, il pourrait en outre disposer de transducteurs de 30 mm de diamètre.

Fidèle à son positionnement haut de gamme, il faudra sans doute s'attendre à un tarif élevé, peut-être au-delà des 400 euros. Le WH-1000XM6 de Sony devrait constituer une nouvelle référence sur le marché face à la concurrence de Bose et ses casques QuietComfort, Apple et quelques autres positionnés sur le même créneau.