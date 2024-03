Les intelligences artificielles envahissent notre quotidien pour nous proposer de nous aider à générer du contenu. Qu'il s'agisse principalement de texte ou d'images, la prochaine étape de cette évolution est la génération de vidéos.

Sora, l'outil d'OpenAI avait déjà proposé des démonstrations bluffantes de génération automatique de vidéos réalistes à partir d'une simple description textuelle, mais l'IA n'était jusqu'ici pas rendue disponible aux particuliers.

Mira Murati, directrice technique d'OpenAI a toutefois une bonne nouvelle puisqu'elle annonce que Sora devrait être disponible dans quelques mois, et ce, au plus grand nombre.

Il suffira donc de décrire la vidéo que l'on souhaite avec un petit scénario et des détails concernant les plans pour que Sora ne concrétise cela sous la forme d'une vidéo.

On pourra ainsi combiner les IA et par exemple, exploiter ChatGPT pour créer un scénario ou un déroulé d'une démonstration scientifique puis le soumettre à Sora pour que cette dernière ne transforme tout cela en vidéo didactique.

Pour aller plus loin, Sora devrait également proposer un module de génération audio pour proposer des vidéos plus immersives. OpenAi évoque également la possibilité d'éditer les vidéos à la volée pour modifier son texte et donc l'image.

Sora pourrait toutefois ne pas être gratuite : OpenAi annonce souhaiter proposer son intelligence artificielle à prix abordable, mais aucune mention n'est faite concernant un pendant gratuit.

Enfin pour rassurer, OpenAI a indiqué que Sora ne devrait pas être en mesure de produire d'images de personnalités publiques, et d'adopter un cadre strict dans la nature des contenus générés.