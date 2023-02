Comme chaque mois la plateforme de SVOD Netflix nous propose son lot de nouveautés. Ce mois de mars ne déroge pas à la règle et promet d'être assez riche en termes de films, séries et documentaires, notamment avec le documentaire très attendu sur Pornhub : gros plan sur le géant du sexe pour le 10 mars. Mais ce n'est pas tout, nous notons le retour très attendu de la série You avec la partie 2 de sa saison 4 le 9 mars.

Il y en aura pour tous les goûts alors à vos agendas pour ne rien rater !

1er mars

Roulez jeunesse– Comédie

Bis – Comédie

KO – Comédie

Fast & Furious : Hobbs & Shaw – Film d’action

Tricher c’est gagner – Téléréalité

Entrevías – Saison 2– Série

Détective Conan – Saison 4 – Série animée

Ce soir tu dormiras avec moi

Girl

Diary of Prosecutor – Série (1 saison)

2 mars

L’affaire Fourniret : dans la tête de Monique Olivier– Série documentaire

Karaté Mouton– Dessin animé pour enfants

Sex/life – Saison 2

Coincés – Saison 2 (Série)

County Masameer– Série animée

3 mars

Next in Fashion – Saison 2- Téléréalité

Ce sera toi – Comédie romantique

Synchronic

5 mars

Chris Rock : selective outrage – Stand-up

The Sinner – Série (Saison 4)

6 mars

Unlock my boss

7 mars

Ibiza

8 mars

Loin d’ici– Comédie romantique

MH370 : L’avion disparu – Documentaire

9 mars

You – Saison 4 – Partie 2 – Série

10 mars

The Glory – Saison 2 – k-Drama

Outlast : au bout de nous-mêmes– Téléréalité

Quand tout s’emballe

Pornhub : Gros plan sur le géant du sexe – Documentaire

La Loi de la jungle – Téléréalité

16 mars

Shadow and Bone – Saison 2 – Série

Pas trop tôt (Era Ora)– Film

17 mars

L’éléphante du magicien

Hasta el cielo : La série (Sky High : The Series) – Saison 1

Battle massive – Téléréalité

Pui Pui ! Rongeurs à moteur – Saison 2

21 mars

Où est notre humaine ?

22 mars

Son royaume (El reino) – Saison 2

Apocalypse à Waco : Une secte assiégée

23 mars

The Night Agent – Série (Saison 1)

29 mars

Wellmania – Saison 1 (avec Celeste Barber)

30 mars

Unstable – Saison 1

Copycat Killer– Drama

Riverdale – Saison 7

31 mars

Black Cover – L’épée de l’Empereur-mage – Film

Murder Mystery 2– Comédie d’action

Kill Bok Soon