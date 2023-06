Tout arrive pour Sosh. Avec du retard sur la concurrence, la filiale à bas prix et sans engagement d'Orange adopte la 5G et honore ainsi une promesse qui a mis plus de temps que prévu à se matérialiser.

Un forfait mobile 140 Go 5G est introduit. Dans le cadre d'une offre valable pour toute nouvelle souscription, il est proposé à 20,99 € par mois. Ce forfait est disponible en France métropolitaine avec la couverture réseau 5G d'Orange.

Les débits (théoriques) annoncés

Dans les zones où la technologie est déployée et avec un appareil compatible, il est question de jusqu'à 615 Mbit/s (descendant) et 99 Mbit/s (montant) en 5G sur 2,1 GHz, jusqu'à 2,1 Gbit/s et 126 Mbit/s en 5G sur 3,5 GHz. En rappelant que la 5G s'appuie encore sur un cœur de réseau resté en 4G.

Plus précisément, c'est un débit maximum théorique pour les zones couvertes en 2,1 GHz utilisée pour la 4G et dans les zones couvertes en 3,5 GHz avec agrégation des quatre bandes de fréquences 4G. C'est en outre 25 Go d'Internet mobile depuis l'Europe et les DOM (hors Suisse et Andorre).

L'offre n'est pas valable pour les clients mobile Orange ou Sosh en changement d'offre. Dans le récapitulatif contractuel des forfaits Sosh mobile, il est mentionné un forfait Sosh 70 Go à 25,99 € par mois avec compatibilité 5G qui est réservé aux clients Sosh.

Sosh arrive après la bataille ?

D'après les chiffres publiés par le régulateur des télécoms Arcep et deux ans après le lancement commercial de la 5G, le nombre d'utilisateurs actifs sur les réseaux 5G s'élevait à 8,2 millions à la fin de l'année 2022, avec une progression de +5,2 millions en un an.

Sur le premier trimestre 2023, Orange n'a gagné que 3 000 clients supplémentaires sur le mobile (la hausse des prix a joué) et la marque Sosh a même perdu des abonnés (comme lors du trimestre précédent).

À voir si l'offre avec le forfait mobile 140 Go 5G permettra de redresser la barre et d'attirer du monde.