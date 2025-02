Fin 2024, Orange avait procédé à une hausse généralisée et sans surcoût des débits de ses offres Livebox en fibre optique, sans oublier l'offre La Boîte Sosh. Rebelote pour cette dernière qui était passée d'un débit symétrique de 300 Mbit/s à seulement 400 Mbit/s.

Cette fois-ci et toujours sans changement de tarif, la hausse de débit est plus importante, même si ce n'est plus un débit symétrique. Il s'agit d'un débit descendant de jusqu'à 1 Gbit/s et d'un débit montant de jusqu'à 800 Mbit/s.

À partir du 10 février, un déploiement est annoncé progressif et de manière automatique en plusieurs vagues pour les abonnés existants. Il s'étendra jusqu'à mi-avril.

Rappelons qu'une Livebox 5 est actuellement mise à disposition pour l'offre La Boîte Sosh fibre à 25,99 € par mois. Le décodeur TV (Ultra HD 4K) est en option à 5 € par mois.

Une nécessité pour La Boîte Sosh

La hausse des débits pour la fibre optique sous l'égide de Sosh est forcément appréciable, mais elle permet aussi de combler un certain retard par rapport aux offres d'entrée de gamme d'opérateurs concurrents. Un retard qui commençait à être pesant.