Surprise de la part de Sosh. C'est une bonne nouvelle avec la marque d'Orange qui décide d'intégrer sans surcoût le service Orange TV sur l'ensemble de ses forfaits mobiles.

" Orange TV incluse dans votre forfait. Profitez de 150 chaînes en direct sur votre téléphone mobile ", peut-on lire sur les descriptions de tous les forfaits mobiles Sosh.

Aucune action spécifique n'est requise pour une activation, si ce n'est de télécharger l'application TV d'Orange disponible sur l'App Store et Google Play. Il sera possible de regarder la TV en direct sur smartphone, tablette, mais aussi sur PC.

Alors qu'il est également précisé la possibilité de louer ou d'acheter des vidéos à la demande, une mise en garde concerne une limitation de l'usage de la TV depuis l'application TV d'Orange, à savoir deux connexions simultanées au maximum.

Pas de diffusion sur TV

Un point de vigilance est qu'il s'agit d'un cadeau pour les forfaits mobiles de Sosh. Il laisse de côté un accès au service Orange TV depuis une box Android TV ou l'Apple TV pour une consultation sur l'écran du téléviseur.