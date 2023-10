Aujourd'hui, nous vous avons sélectionné 3 produits à prix réduit qui pourraient vous intéresser.

Commençons par le souffleur à air comprimé MECO Eleverde ME-CR2. Il s'agit d'un modèle 4 en 1 : dépoussiéreur à air, aspirateur, scellant sous vide et souffleur d'air. Les 6 buses adaptées sont fournies.

Vous pouvez facilement nettoyer tout type d'endroit comme votre ordinateur, clavier, voiture, climatisation, plantes, recoins difficiles d'accès...

Il dispose d'un moteur sans balais puissant et offre 3 vitesses : 20 m/s avec 50000 tours par minute, (mode faible consommation), 22 m/s avec 70000 tours par minute et 25 m/s avec 90000 tours par minute (mode puissant).

Avec un temps de charge de 2 heures, vous pouvez vous en servir rapidement et le filtre est facile à retirer et à nettoyer. Une alternative plus écologique aux bombes à air comprimé, et également plus efficace.

Le MECO Eleverde ME-CR2 est en ce moment au prix de 59,99 € au lieu de 89,99 € grâce au coupon de 30 € disponible sur Amazon. La livraison est gratuite.

Passons au thermostat connecté Refoss. Il fonctionne avec la plupart des systèmes de chauffage par le sol, chaudières ou chauffe-eau et est compatible avec HomeKit, Siri, Alexa et Google Home. Vous pouvez également tout gérer avec l'application gratuite Refoss, pratique pour contrôler la température à distance lorsque vous n'êtes pas chez vous.

Afin d'éviter tout gaspillage d'énergie, le thermostat s'éteint automatiquement pendant 30 minutes s'il détecte une fenêtre ouverte. Vous recevrez également une notification de l'application pour vous prévenir.

Le thermostat est muni d'un capteur interne pour la température de l’air et d'un capteur externe par câble à placer pour mesurer la température du sol. Vous pouvez choisir l'un ou l'autre capteur en fonction de vos besoins. 8 événements peuvent être programmés par jour.

Un mode été est également disponible pour refroidir, il nécessite cependant un système de pompe à chaleur air-air.

Le thermostat connecté Refoss est disponible au prix de 59,99 € au lieu de 74,99 € avec le coupon de 15 € offert sur Amazon.



Enchaînons avec la montre connectée Garmin VENU 2 avec boîtier 45 mm. Elle est dotée d'un écran tactile AMOLED large de 1,3 pouce.

Elle offre une autonomie jusqu’à 11 jours en mode montre connectée et plus de 25 sports intégrés.

Grâce au suivi santé, vous pouvez connaître votre score de sommeil, nombre de pas, fréquence cardiaque, niveau de stress et d'énergie ou encore suivre votre respiration.

Elle propose également de nombreuses fonctions connectées comme le suivi des appels et des SMS, GPS, Garmin Pay, un stockage musique compatible avec Spotify, Deezer et Amazon Music, etc.

La détection d'incident et l'assistance vous aident en cas de problème où que vous soyez.



Elle est compatible iOS et Android.

La montre connectée Garmin VENU 2 est en ce moment au prix réduit de 303,57 € au lieu de 399,99 €, soit 24% de remise sur Amazon. La livraison est offerte.



N'oubliez pas de consulter les bonnes affaires du moment chez la Fnac et Darty, ou encore notre sélection des meilleures promos d'hier.