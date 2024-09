Lundi, la capsule spatiale Soyouz MS-25 a atterri au Kazakhstan. Elle transportait deux cosmonautes de l'agence spatiale russe Roscosmos et une astronaute de l'agence spatiale américaine Nasa.

Les Russes Nikolai Chub et Oleg Kononenko sont ainsi revenus sur Terre après avoir passé 374 jours dans l'espace. Ils avaient atteint la Station spatiale internationale (ISS) en septembre 2023 à bord de Soyouz MS-24 et ont couvert quelque 5 984 orbites.

Les deux cosmonautes ont établi le nouveau record de la plus longue mission dans l'ISS. Le précédent record était de 371 jours. Arrivée plus tard dans l'ISS avec Soyouz MS-25, l'Américaine Tracy Dyson a passé 184 jours dans l'espace et elle a expérimenté 2 944 orbites de la Terre.

Une fierté pour un cosmonaute russe

Âgé de 60 ans, Oleg Kononenko est par ailleurs le détenteur du record de temps passé dans l'espace au gré du cumul des cinq missions qu'il a effectuées depuis 2008 dans l'ISS. Il vient de porter son temps total dans l'espace à 1 111 jours.

Avant Oleg Kononenko, le record du plus de temps passé dans l'espace appartenait à l'ancien cosmonaute Gennady Padalka, soit un peu moins de 879 jours avec une mission dans Mir et quatre missions dans l'ISS.

" Je vole dans l'espace pour faire ce que j'aime, pas pour établir des records ", avait déclaré Oleg Kononenko, lors d'un entretien accordé à l'agence de presse russe Tass depuis l'ISS en février. Il venait alors de battre le record de Gennady Padalka. " Je suis fier de toutes mes réalisations, mais je suis surtout fier que le record de la durée totale d'un séjour humain dans l'espace soit toujours détenu par un cosmonaute russe. "

Passage de relais à Suni Williams

Avant de partir de l'ISS, Oleg Kononenko en avait le commandement pour l'Expédition 71. Il a transmis le relais à l'astronaute Suni Williams de la Nasa pour l'Expédition 72.

Suni Williams est l'une des deux astronautes arrivés dans l'ISS avec le fameux vaisseau spatial Starliner de Boeing. Ils reviendront sur Terre en février prochain à bord de Crew Dragon de SpaceX.

N.B. : Source images : Nasa.