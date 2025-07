Le monde du jeu vidéo s'apprête à accueillir un grand autre nom de l'animation japonaise après le portage de Goldorak le festin des loups : Space Adventure Cobra – The Awakening s'annonce comme l'adaptation ultime des aventures du pirate de l'espace. Avec de nouvelles images de gameplay et des démos déjà accessibles, l'excitation monte à l'approche de son lancement le 26 août 2025. Préparez-vous à revivre les douze premiers épisodes de l'anime culte comme jamais auparavant.

Comment Cobra s'adapte-t-il à l'ère du jeu vidéo ?

Ce nouveau titre promet une fidélité impressionnante à l'œuvre originale. En effet, Space Adventure Cobra – The Awakening couvre les douze premiers épisodes de l'anime, permettant aux joueurs d'incarner directement le charismatique Belmondo Cobra, accompagné de sa fidèle partenaire Lady Armaroid et armé de son iconique Psychogun.

Il ne s'agit pas seulement d'un jeu de plateforme-action classique ; les développeurs ont intégré des éléments qui rappellent la richesse de l'univers, avec des planètes exotiques à explorer et des pièges à déjouer.

Le défi est lancé : s'immiscer dans la peau de Cobra pour résoudre un mystère cosmique menaçant l'univers entier, tout en traquant un trésor fabuleux convoité par la redoutable Guilde des Pirates de l'Espace.

Quelles nouveautés pour les aventuriers de l'espace ?

Au-delà de la fidélité narrative, le jeu intègre des fonctionnalités modernes pensées pour dynamiser l'expérience. Les joueurs auront accès à un arsenal complet, incluant non seulement le Psychogun, mais aussi le Colt Python 77 et les gadgets emblématiques de Cobra comme son cigare ou son grappin.

L'aventure n'est pas solitaire : en plus d'un mode histoire avec trois niveaux de difficulté, The Awakening propose un mode coopératif à deux joueurs.

Cette option, rare pour une adaptation aussi fidèle, permet de partager l'exploration et les combats à travers des niveaux regorgeant d'ennemis et de boss redoutables, à l'image du terrifiant Crystal Bowie (l'homme de cristal), le némésis de Cobra.

C'est une véritable immersion dans une opéra spatiale trépidante qui attend les fans, avec des personnages hauts en couleur comme les Sœurs Royales.

Où pourra-t-on se procurer cette nouvelle aventure ?

Prévu pour le 26 août 2025, Space Adventure Cobra – The Awakening sera disponible sur une large palette de plateformes. Les joueurs pourront le retrouver sur PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch et PC, via Steam.

Pour les plus impatients, des démos jouables sont déjà accessibles sur ces mêmes plateformes, offrant un avant-goût de l'action et des énigmes.

Microids et Magic Pockets ont également prévu plusieurs éditions pour combler tous les fans : une édition physique limitée incluant un artbook et une mission bonus "Le Roulette de la Mort", une édition numérique Gold pour consoles avec le jeu complet et des bonus exclusifs comme le "Smoking Skin", et une édition Deluxe sur Steam ajoutant un artbook numérique et la bande originale.

De quoi ravir les puristes comme les nouveaux venus dans l'univers de Cobra.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quand sort Space Adventure Cobra – The Awakening ?

Le jeu est officiellement prévu pour le 26 août 2025 sur PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch et PC via Steam.

Quelles sont les plateformes où le jeu sera disponible ?

Space Adventure Cobra – The Awakening sortira sur PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch et PC (Steam).

Le jeu propose-t-il un mode multijoueur ?

Oui, en plus d'un mode histoire solo, le jeu intègre un mode coopératif à deux joueurs.

L'adaptation est-elle fidèle à l'anime original ?

Absolument. Le jeu est une adaptation fidèle des 12 premiers épisodes de la série animée, reprenant ses éléments clés et son esprit.