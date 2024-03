Lanceur léger à quatre étages de 18 mètres de haut conçu pour placer 250 kg sur orbite terrestre basse, Kairos (Kii-based Advanced & Instant Rocket System) de la start-up japonaise Space One vient de procéder à son vol inaugural depuis la base et péninsule de Kii au Japon. Il a tourné court.

Une poignée de secondes après le décollage, la fusée propulsée par son premier étage utilisant un propergol solide (comme le deuxième et le troisième étage) a explosé. C'est le système d'interruption de vol qui a déclenché l'explosion du lanceur.

Dans un communiqué (en japonais ; PDF), Space One indique qu'une enquête est en cours pour élucider les raisons de l'anomalie au décollage. " Nous nous excusons de ne pas avoir répondu aux attentes de nos clients et de tous ceux qui nous ont soutenus. "

Une grosse ambition pour l'avenir

Pour le vol inaugural, la charge utile de la fusée Kairos était un prototype de satellite pour le service de renseignement rattaché au secrétariat du Cabinet du Premier ministre du Japon. Il aurait une masse d'environ 100 kg et une résolution spatiale de moins d'un mètre.

Space One se contente actuellement de souligner que la reprise des lancements aura lieu dès que possible dans le but de " continuer à contribuer à l'expansion du secteur spatial. " La start-up fondée en 2018 affiche comme ambition d'atteindre la fréquence la plus élevée au monde de lancements annuels de petites fusées.

Le vol inaugural de Kairos avait précédemment été annulé à deux reprises la semaine dernière. Un navire avait été repéré dans la zone d'alerte mise en place à proximité du site de lancement.

N.B. : Source images : The Launch Pad (YouTube) - Space One.