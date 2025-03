SpaceX devait envoyer une fusée dans la nuit de mercredi 12 mars en direction de la Station Spatiale Internatinale. Malheureusement du fait d'un problème technique repéré 45 minutes avant la procédure de mise à feu, le tir a été repoussé à cette nuit.

Problème : la fusée devait permettre à Butch Wilmore et Suni Williams, les deux astronautes de Boeing coincés depuis 9 mois à bord de l'ISS d'entamer sereinement un retour sur Terre. Finalement, la fusée devrait décoller cette nuit à 23h03 GMT.

Un grain de sable de plus dans la machine

SpaceX devait faire décoller sa fusée à 19h48 heure locale à Cap Canaveral ce mercredi, avec à son bord quatre astronautes dont un Russe, ainsi que des vivres et du matériel scientifique. Malheureusement lors de la procédure de vérification avant lancement, les ingénieurs ont repéré un problème avec le système hydraulique du bras de serrage.

Les deux astronautes devaient initialement réaliser un vol de 8 jours, ils sont finalement restés 9 mois sur l'ISS suite à la découverte d'un problème dans les propulseurs du vaisseau de Boeing. La NASA a refusé de prendre le risque de voir le module Starliner devenir incontrôlable lors de son retour sur Terre et donc de mettre en danger des vies humaines.

Le bout du tunnel

Les deux astronautes voient leur retour décalé de quelques jours, ils n'auront pas dépassé le record de l'astronaute américain Frank Rubio qui de son côté avait vécu 371 jours à bord de l'ISS en 2023 au lieu des 6 mois initialement prévus en raison d'une fuite de liquide de refroidissement à bord du vaisseau spatial russe prévu pour son retour.

Butch Wilmore de son côté tire un bilan positif de la situation, rappelant justement que le vol était voué à tester le module Starliner et que la mésaventure aura au moins permis de mettre en place des protocoles spécifiques et de mieux se préparer à toutes les éventualités et imprévus.