Selon des sources proches du dossier citées par le Wall Street Journal, SpaceX d'Elon Musk serait bien positionné pour l'attribution d'un contrat de 2 milliards de dollars par le Pentagone et un système qui pourrait à terme comprendre jusqu'à 600 satellites.

L'objectif du projet Golden Dome

Annoncé en mai par Donald Trump, le projet Golden Dome vise à créer un système complexe de satellites et d'armements capable de détruire les missiles avant qu'ils n'atteignent leurs cibles, s'inspirant du Dôme de fer israélien.

Le président des États-Unis a fixé un calendrier serré, souhaitant que le système soit opérationnel avant la fin de son mandat en janvier 2029. Ce calendrier rapide donne à SpaceX un avantage concurrentiel, l'entreprise étant reconnue pour sa capacité à fabriquer et lancer des satellites plus rapidement que ses rivaux.

Le coût total du projet est estimé à 175 milliards de dollars par Donald Trump, bien que des analystes estiment qu'il pourrait dépasser les 500 milliards.

SpaceX, mais pas uniquement ou seulement

Si SpaceX semble tenir la corde pour le contrat de 2 milliards de dollars, ce n'est pas la seule société en lice. D'autres entreprises technologiques de défense, comme Anduril Industries et Palantir Technologies, ont également proposé leurs services pour développer rapidement l'infrastructure.

Des contractants de défense traditionnels tels que Lockheed Martin (illustration ci-dessous), Northrop Grumman et L3Harris sont aussi sur les rangs.

L'entreprise d'Elon Musk jouerait par ailleurs un rôle dans deux autres réseaux satellitaires du Pentagone : Milnet, pour les communications militaires sensibles, et un autre système capable de suivre des véhicules au sol.