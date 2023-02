Dès les premiers jours du conflit qui oppose la Russie à l'Ukraine, Elon Musk a fait activer la constellation de satellites Starlink au-dessus de l'Ukraine. Cela a permis de disposer d'un accès Internet indépendant des réseaux terrestres passés en partie sous contrôle de l'armée russe.

Cela a permis de créer des points de communication permettant aux civils de communiquer entre eux pour donner des nouvelles...mais aussi aux militaires pour échanger des informations.

Cette ligne de communication vitale agace la Russie qui se disait prête il y a quelques mois à prendre des mesures contre elles pouvant aller jusqu'à la destruction des satellites...et elle n'est pas la seule.

Le pilotage de drones par Starlink, un sujet qui fâche

Si l'utilisation de la capacité de Starlink par les militaires ukrainiens est entendue, il y a des limites à ce qu'il est possible de faire avec. Et le pilotage de drones à partir des satellites de Starlink n'en fait pas partie.

Gwynne Shotwell, présidente de SpaceX, l'a souligné dans une conférence donnée à Washington en indiquant Starlink n'avait pas vocation à être transformé en arme et que cet usage pour piloter des drones potentiellement meurtrier ne faisait partie d'aucun accord.

En conséquence, SpaceX a pris des mesures pour empêcher cette possibilité tout en rappelant que l'activation de Starlink sur l'Ukraine a avant tout un but humanitaire même si le réseau par satellite est aussi largement utilisé pour des communications militaires.

Le double rôle de Starlink en Ukraine

SpaceX et plusieurs gouvernements (dont la France) ont payé pour acheminer des équipements Starlink en Ukraine et assurer ainsi des communications d'abord destinées aux civils, aux hôpitaux et aux banques.

Questionnée pour savoir si cette question de l'utilisation de Starlink à des fins offensives avait été anticipée, Gwynne Shotwell a joué les oies blanches en indiquant n'y avoir pas songé sur le moment, tout en indiquant que l'équipe derrière Starlink a peut-être pu s'en douter.

Elle n'indique pas non plus si les pannes de service de Starlink en Ukraine en fin d'année sont liées au blocage de cette utilisation détournée du réseau de communication par satellite.