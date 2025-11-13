L'ambition d'Elon Musk pour l'espace prend une nouvelle dimension. SpaceX construit une nouvelle usine géante à Starbase, Texas. Surnommée la "Gigabay", cette installation de 250 millions de dollars est conçue pour produire 1000 fusées Starship par an.

C'est un changement d'échelle radical pour le programme spatial, qui passe officiellement des tests à la production de masse. "Tellement de vaisseaux spatiaux naîtront dans la Gigabay de Starbase", a commenté Elon Musk.

À quoi ressemblera cette "Gigabay" ?

Ce sera l'une des plus grandes structures industrielles au monde. La Gigabay devrait mesurer 380 pieds de haut (environ 115 mètres) et offrir 46,5 millions de pieds cubes d'espace intérieur (environ 1,3 million de mètres cubes).

Le site, d'une superficie de 65 000 m² comprendra 24 cellules de travail dédiées à l'assemblage et à la remise à neuf des véhicules Starship et Super Heavy. Des grues lourdes (400 tonnes) sont prévues. La construction est déjà en cours, avec une date d'achèvement visée pour décembre 2026. L'objectif est clair : soutenir une cadence de lancement dramatique pour SpaceX.

Pourquoi une telle cadence de production ?

1000 fusées par an, c'est un chiffre "fou" selon Musk lui-même. Mais c'est la clé de sa vision multiplanétaire. Starship est la fusée "colonisatrice de planète". Ce véhicule lourd (150 tonnes en orbite basse) est essentiel pour rendre une base sur la Lune (programme Artemis de la NASA) ou sur Mars réalisable.

Avec un 11e vol test réussi, le programme affine sa réutilisabilité. Cette production de masse doit rendre les autres tâches de transport spatial "triviales", selon les termes de Musk.

Est-ce le seul projet fou d'Elon Musk ?

Non, l'écosystème d'Elon Musk avance sur tous les fronts. The Boring Company (TBC) s'attaque à Nashville. Le défi est immense : le sous-sol est un calcaire "hard rock" très dur. TBC a dévoilé un nouveau tunnelier (TBM) capable de gérer cette roche, avec 4 millions de livres de force de préhension.

Pendant ce temps, chez Tesla, le robot Optimus progresse. Musk a précisé que la main dextre vue en démo était la V2, et que la V3 est "à un autre niveau". Il a même évoqué une utilisation "Robocop" pour Optimus, comme une "forme plus humaine de confinement" pour les criminels.

Foire Aux Questions (FAQ)

Le programme Starship est-il fiable ?

Le programme est encore en développement mais progresse vite. Le 11e vol test a été un succès, validant la réutilisabilité du système en vue des missions lunaires Artemis de la NASA.

Qu'est-ce que The Boring Company fait à Nashville ?

TBC construit un tunnel (Music City Loop). La difficulté est la roche calcaire très dure. Ils ont conçu un nouveau TBM "hard-rock" pour gérer ce terrain, différent des sols meubles de Las Vegas.

La main d'Optimus V3 est-elle prête ?

Elle n'a pas été montrée. Elon Musk a précisé que la main très impressionnante montrée lors de la réunion des actionnaires 2025 était la V2. Il a teasé que la V3 était "exquise" et "à un autre niveau".